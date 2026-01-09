朝ドラ「ばけばけ」トキ＆ヘブン、結婚披露パーティーの家族ショットに反響続々「錦織さんもいる」 「号泣回のオフショも素敵」
【モデルプレス＝2026/01/09】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の公式Instagramが9日に更新された。同日に放送された第70話のオフショットに反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】朝ドラ「ばけばけ」で涙の迫真演技を見せた人気俳優
夫婦になることを決めたトキとヘブン。第70話では、家族顔合わせ／結婚披露パーティーの日が描かれ、ヘブンがトキの父・司之介（岡部たかし）、母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、遠戚にあたる雨清水家のタエ（北川景子）、タエの息子・三之丞（板垣李光人）と初対面。ヘブンの通訳であり同僚の錦織（吉沢亮）も同席した。
放送後、ドラマ公式は「大切なものを壊さないように、嘘をついたり本音を隠したりしながら、成り立っていた家族。やっと心の底から、みんなで笑いあうことができました」とこれまでのストーリーに触れ「皆さんで、オフショットバージョンと、キリッとバージョンを撮らせて頂きました」とキャスト陣の楽しげな集合ショットを披露した。
トキの家族に歓迎され、晴れて一員に加わったヘブン。トキファミリーと錦織が並んだ集合ショットに「嬉しすぎて涙が」「号泣回のオフショも素敵」「松野家らしい」「錦織さんもいる！もう家族みたい」「おめでとうの言葉に尽きる」「家に飾りたいくらい好き」「2パターンの写真のギャップが最高」と多くの反響が寄せられている。
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミーが演じる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆「ばけばけ」結婚披露パーティーのオフショット
◆「ばけばけ」キャスト集結のオフショットに反響
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
