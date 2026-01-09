NCT 127ユウタ、ヤンキー恋リア「ラヴ上等」“推しメン”明かす テヨンともトーク「全部観ちゃった」
【モデルプレス＝2026/01/09】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）が8日放送の自身の冠ラジオ番組「NCT 127 ユウタのYUTA at Home」（interfmほか／毎週木曜よる9時〜）に出演。Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」にハマっていることを明かした。
【写真】NCT 127ユウタの「ラヴ上等」推しメンバー
この日、「愛すべき若気の至り」をテーマにトークを繰り広げていたユウタ。「最近Netflixで『ラヴ上等』って流行ってるじゃん。若気の至りと聞くと、あの人達が頭から離れない」と口にし、「恋愛リアリティー番組ってたくさんあるけど、（『ラヴ上等』は）異質だなと思って1話だけ観ようと思ったら、めちゃくちゃ面白くて、全部観ちゃった」と「ラヴ上等」にハマっていることを明かした。自身の“推しメンバー”についても触れ、「僕はつーちゃん好きですね。みんなパンチあって面白いんですけど」とつーちゃんこと塚原俊哉の名前を挙げた。
また、その人気は韓国でも広がっており「韓国でもバズってて、この前（メンバーの）テヨンと飯に行った時『ラヴ上等って知ってる？』って聞かれて『知ってる！』ってなって」と、メンバー同士でも話題に上がったことを告白。「テヨンはギャルのきぃーちゃんが推しだって言ってました」と、テヨンのお気に入りメンバーはきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）だと明かした。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
情報：interfm
【Not Sponsored 記事】
【写真】NCT 127ユウタの「ラヴ上等」推しメンバー
◆NCT 127ユウタ「ラヴ上等」にハマる
この日、「愛すべき若気の至り」をテーマにトークを繰り広げていたユウタ。「最近Netflixで『ラヴ上等』って流行ってるじゃん。若気の至りと聞くと、あの人達が頭から離れない」と口にし、「恋愛リアリティー番組ってたくさんあるけど、（『ラヴ上等』は）異質だなと思って1話だけ観ようと思ったら、めちゃくちゃ面白くて、全部観ちゃった」と「ラヴ上等」にハマっていることを明かした。自身の“推しメンバー”についても触れ、「僕はつーちゃん好きですね。みんなパンチあって面白いんですけど」とつーちゃんこと塚原俊哉の名前を挙げた。
◆NCT 127ユウタ、メンバーのテヨンと「ラヴ上等」で盛り上がる
また、その人気は韓国でも広がっており「韓国でもバズってて、この前（メンバーの）テヨンと飯に行った時『ラヴ上等って知ってる？』って聞かれて『知ってる！』ってなって」と、メンバー同士でも話題に上がったことを告白。「テヨンはギャルのきぃーちゃんが推しだって言ってました」と、テヨンのお気に入りメンバーはきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）だと明かした。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
情報：interfm
【Not Sponsored 記事】