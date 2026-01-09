【「人外教室の人間嫌い教師」 右左美 彗】 10月 発売予定 価格： 22,550円（通常版） 25,300円（KADOKAWAスペシャルセット）

KADOKAWAは、フィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」よりフィギュア「『人外教室の人間嫌い教師』右左美 彗」を1月9日より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は通常版が22,550円、KADOKAWAスペシャルセットが25,300円。

本商品はTVアニメ「人外教室の人間嫌い教師」に登場するウサギの生徒「右左美 彗」を1/6スケールフィギュア化したもの。

ぴょんと軽やかに跳ねた瞬間を切り取ったオリジナルのポージングで立体化され、ふわふわとした長い耳やしっぽ、ツートーンカラーの髪が揺れる姿が再現されている。特徴的な大きな袖の制服や真っ白なタイツの質感、いたずらっぽく舌を出した表情と挑発的な瞳も細かく造形されている。

また、カドストとキャラアニ.comでは、購入者特典として「にっこり顔パーツ」が付属する。「KADOKAWAスペシャルセット」では「にっこり顔パーツ」と描き下ろしイラストを使用したラバーマットが付属する。

カドスト、キャラアニ.com購入者特典「にっこり顔パーツ」

「KADOKAWAスペシャルセット」付属ラバーマット

・カドストのページ

・キャラアニ.comのページ

(C)来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会