Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï
NHK¤Ï9Æü¡¢ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»ëÄ°¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÄ°·ÁÂÖ¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»ëÄ°¿Í¿ô¡õÁí¹ç»ëÄ°Î¨°ìÍ÷
2025Ç¯10·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢12·î31Æü¤Î¡ÖÆ±»þÇÛ¿®¡×¤È1·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·×749Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Á´ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ32ÃÏ¶è¤Î¿ä·×»ëÄ°¿Í¿ô¡ÊÈÖÁÈ¤ò1Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¿Í¿ô¡Ë¤Ï¡¢Á°È¾¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤¬4921.8Ëü¿Í¡¢¸åÈ¾¡Ê¸á¸å9»þ00Ê¬¡Á¡Ë¤¬5690.5Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Á°È¾¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à30.8¡ó¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È3.3¡ó¡ÊÁí¹ç»ëÄ°Î¨33.1¡ó¡Ë¸åÈ¾¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à35.2¡ó¡¢¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È3.3¡ó¡ÊÁí¹ç»ëÄ°Î¨37.3¡ó¡Ë
´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸åÈ¾¤ÎÁí¹ç»ëÄ°Î¨¤Ï36.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÊUB¡Ë¿ô¤Ë¤è¤ë¸øÉ½¤«¤é¡¢NHK ONE¤Î¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤¿¸øÉ½¤Ø¤È»ØÉ¸¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£