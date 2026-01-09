フィギュアスケート女子で渡辺倫果（三和建装、法大）が９日、東京・西東京市のダイドードリンコアイスアリーナで「プリンスアイスワールド２０２５―２０２６ ＰＩＷ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣＡＬ〜Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ ｏｆ ＢＲＯＡＤＷＡＹ〜東京公演」にゲストで初出演した。

７位となった昨年１２月の全日本選手権後にインスタグラムで「今後４年間」の現役続行を明言した。この日は２５〜２６年季のショートプログラムで使用した「ロクサーヌのタンゴ」を舞い、歴史のあるプリンスアイスワールドに出演した女子スケーターでは初めて代名詞の大技・３回転半ジャンプ「トリプルアクセル（３Ａ）」を披露。「小学校低学年の頃から見てきたプリンスアイスワールドに出させて頂いて感慨深いし、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔で振り返った。

昨年１２月の全日本選手権では大技・３Ａをショートプログラム（ＳＰ）、フリーで計３本組み込んだが、７位。今年２月のミラノ・コルティナ五輪の代表入りに届かなかった。大会後は進退について明かさなかったが、約１週間後の同２８日にインスタグラムで「今後４年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と現役続行を明言した。

公演は１２日までの４日間、８公演で行われる。この日女子では３Ａを初めて組み込み、共演した高橋大輔さんや織田信成さんに「すごい」とたたえられた渡辺。残りの公演についても「全部ロクサーヌのタンゴで、全部トリプルアクセルを入れます」と明言した。