【寒の内】冬型気圧配置で放射冷却強まり厳しい冷え込みの県内…朝は6つの観測地点で今季最低気温に(静岡)
（御殿場市民）
「寒い。足が震えました」
（御殿場市民）
「めちゃくちゃ寒い。すごく冷え込んでずっと布団にもぐっていたい」
冬型の気圧配置による放射冷却の影響で厳しい寒さとなった9日の静岡県内。
（カメラマン）
「現在、朝の6時45分です御殿場駅前の気温計はマイナス4℃を示しています」
9日朝の県内の最低気温は、川根本町で氷点下7.1℃、静岡市井川で氷点下5.9℃、浜松市佐久間で氷点下5.4℃となるなど、県内6つの観測地点で今季最低となりました。
通勤通学中の人々もこの様子…。
皆さん、寒さ対策はバッチリなんでしょうか！？
（御殿場市民）
「カイロ買ったり。中に防寒肌着着て、何重にもして温めています」
身体が冷えるこうした日には、身も心もほぐしてくれるあったか～～～いごはんが食べたくなるものですよね。
どんなあったかグルメが食べたいですか？
（御殿場市民）
「鍋。うどん好きなので、うどん入れたり、いろいろ野菜入れたりしてこたつで食べたいですね～」
一方、この寒さが織りなす幻想的な景色。
小山町の「冨士浅間神社」では、勢いよく流れる滝の側でキラキラと光るツララが。さらに境内にある池の表面は凍り付き、その下では真っ赤な金魚が身を縮めながら泳いでいるようでした。
そして、幻想的な景色はここでも。朝日が昇り始めた午前7時ごろ…。
（記者）
「けさは厳しい寒さでしたが、風は穏やかで田貫湖にはきれいな逆さ富士が映し出されています」
富士宮市にある田貫湖では、澄み切った空の下美しく雪化粧をした富士山の姿が。
9日朝は氷点下4℃まで気温が下がったという田貫湖ですが、むしろこの寒さを楽しんでやろうとキャンプをする人の姿も。
（埼玉から）
「富士宮の気温を見たらマイナス3℃だったんですけど、 体感ではもっと寒かったなって 思います」
（京都から）
「家の中とは違うので『うわー寒い』って感じだが、それも富士山を見ながら自然を楽しみながら食事ができるので、すがすがしい感じがした」
皆さん、コーヒーやたき火などで体を温めながら、真冬ならではのキャンプを存分に楽しんでいる様子でした。
一方、9日、氷点下5.9℃を記録した静岡市井川からは、こんな映像が届きました。
瓶を裏返した底の上にスノードームのようにシャボン玉を作ると…。
寒さの影響でシャボン玉の内側に花びらが咲くかのように膜が広がり…。
ちいさな音を立て、1分ほどでシャボン玉は割れてしまいました。
この映像を提供してくれた人によると、氷点下5℃以下の気温であれば、市販のシャボン玉で実験できるかもしれないということです。
厳しい寒さのなか静岡市内では…。
（高山 基彦 キャスター）
「午前7時半過ぎの静岡市葵区です。気温計は1度と表示されていますが、風も吹いていて、体感はもっと寒いです」
耳当てをつけて通学する児童やマフラーに手袋を身につけるなど、防寒対策をして通勤する人の姿が多く見られました。中には、”寒い日あるある”なんでしょうか？こんな人も…。
（通勤途中の人）
Q.布団からすぐバッと出られた？
「それがなかなか難しくて…ギリギリになっちゃってますね、時間も…週末も寒いって聞いているので、また気合入れていかないと」
寒さに勝つためには気合が大事…ということで、朝から気合十分な方たちを紹介。
静岡市葵区にあるラーメン店では、汗をかきながら、アツアツのラーメンを食べる人の姿が。
（朝ラーを食べる人）
Q.汗かいてますね
「辛いの食べたので…寒いので、体があたたまるので辛いのいきました」
Q.寒い朝に食べるラーメンどう？
「格別。寒い時のラーメンは…芯から温まるので、動けるようになる。『朝ラー』で体がもってます」
皆さん、今夜は、あったかいグルメで冷えた体を労わってみてはいかがですか？
一方、厳しい寒さに震えているのはヒトだけではありません。
浜松市の動物園では…。
（記者）
「きょうは時折強い風が吹き厳しい寒さとなっています。動物たちは太陽が当たるところ で、じっと動かず寒さをしのいでいるようです」
寒さが苦手なライオンもこの通り。日なたでじっと耐えていました。そんなライオンの寒さ対策はというと…。
（浜松市動物園 川崎 大輝さん）
「こちらがライオンの寝室です。エアコンで暖房をつけていて、 床に底冷え防止の木の板を敷いて。ライオンが暖かく過ごせるようにしています」
20℃以上に保たれた室内で、ライオンは暖かそうに横になっていました。
一方、外で元気にかけまわっていたのはリカオン。
しかし、リカオンは、アフリカのサバンナに生息する肉食動物で寒さが苦手なよう…。数分すると、床にわらが敷き詰められ、上にヒーターが設置されている場所へ…。
（浜松市動物園 川崎 大輝さん）
「冬場はくっついてヒーターの下で仲良さそうにしている姿を 見られるので。冬の動物園の楽しみ方かなと思うので、かわいい姿が見られるのではないかなと思います」
そして、ここにもかわいらしい子どもたちの様子が。
南伊豆町にある「こども園」では、9日、園児たちが「十四日団子」づくりを体験しました。
これは、小正月に1年の無病息災や五穀豊穣を願って飾るもので、9日は、講師らが33人の園児たちに作り方を指導。
園児たちは、粘土遊びで鍛えた想像力を駆使して、上新粉に食紅を混ぜた色とりどりの団子の生地を思い思いのかたちに仕上げていました。
（園児）
Q.どこが一番難しい？
「この星の形」
（園児）
「楽しいです」
園児の皆さん、2026年ことしも、元気いっぱいで健康に過ごせるといいですね。