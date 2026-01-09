偉業を称えた特別仕様

トヨタ・ガズー・レーシング（TGR）は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、WRCで通算9度の世界王者に輝いたセバスチャン・オジェ選手を称える『GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション』のプロトタイプを展示。特別な1台に、注目が集まっている。

セバスチャン・オジェはフランス出身のラリードライバー。2000年代後半に頭角を現し、WRCでは複数メーカーで勝利を重ねてきた。フォルクスワーゲン、Mスポーツ・フォードで連続タイトルを獲得し、2020年にTGR加入後も世界王者に輝くなど、時代を代表する存在である。



GRヤリス・セバスチャン・オジェ9xワールドチャンピオン・エディション 上野和秀

TGRは、2025年のWRCで通算9度の世界王者に輝いたセバスチャン・オジェ選手の偉業を称え、特別仕様のGRヤリスを制作。ドライバー本人のこだわりや個性を反映させ、『ラリーで刻まれた伝説を支えてくださったファンの皆様への感謝を込めた』1台だという。

フロントエンブレム横には、オジェのルーツであるフランス国旗のカラーがあしらわれている。