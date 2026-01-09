アンゴラ村長「わたし152センチ、52キロ、骨格ストレートの標準体型なんですが…」 2026年にやりたい仕事を告白
お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長（31）が7日、自身のインスタグラムを更新。2026年にやりたい仕事を明かし、話題が集まっている。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」標準体型モデルに意気込みを語ったアンゴラ村長
アンゴラは「アンゴラそん…！2026年やりたいお仕事の中に標準体型モデルがあります…！」と書き出し、なぜこの仕事をやりたいのか理由をつづった。
「わたし152センチ、52キロ、骨格ストレートの標準体型なんですがお洋服のモデル仕事をしてポジティブな風の感じで普通の指標になりたい志です！」と記し、自身の写真を4枚合わせたコラージュを公開している。
続けて「たとえば私…ズボンはＳサイズだと裾がちょうどいいんですがそれだとお腹がパツパツになったり…かといってＭサイズだとお腹がちょうど良くて裾があまりにあまったり…そういった悩みは私だけでなく日本人女性には多いと聞いたことがあります」と、体型に関する悩みを打ち明けた。
同じ悩みを持つニーズに合う服や「標準体型だとこんな感じです！」と見せたい服などのモデルをやりたいと記し、「できたら生まれ持ったこの身体も本望であります！お仕事お待ちしております」と意気込みとともに呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「なるほど、標準体型かぁ。。可愛いのは標準以上ですよ」「是非やって欲しい！」「モデルの挑戦、応援します！」「めちゃくちゃ可愛い」などの反響が集まっていた。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い」標準体型モデルに意気込みを語ったアンゴラ村長
アンゴラは「アンゴラそん…！2026年やりたいお仕事の中に標準体型モデルがあります…！」と書き出し、なぜこの仕事をやりたいのか理由をつづった。
「わたし152センチ、52キロ、骨格ストレートの標準体型なんですがお洋服のモデル仕事をしてポジティブな風の感じで普通の指標になりたい志です！」と記し、自身の写真を4枚合わせたコラージュを公開している。
同じ悩みを持つニーズに合う服や「標準体型だとこんな感じです！」と見せたい服などのモデルをやりたいと記し、「できたら生まれ持ったこの身体も本望であります！お仕事お待ちしております」と意気込みとともに呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「なるほど、標準体型かぁ。。可愛いのは標準以上ですよ」「是非やって欲しい！」「モデルの挑戦、応援します！」「めちゃくちゃ可愛い」などの反響が集まっていた。