「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」を『news every.』直川貴博キャスターがお伝えしています。

◇ ◇ ◇

災害時、家族の安否や避難場所の確認などをスムーズに行うため、通信各社は「災害用伝言サービス」を提供しています。代表例といえば「171」、安否情報を録音または再生できる「声」の伝言板ですが、その171、インターネット版があるんです。

これは「声」ではなく、ネット上に「文字」で伝言を残すことができるんです。「ウェブ171」と検索、連絡を取りたい人の電話番号を入力し、100文字以内で伝言を登録します。逆に、自分宛ての伝言を確認する場合は、自分の電話番号を検索することで伝言を確認することができます。

自身のスマホが手元になくても、他人のスマホやパソコンを借りて電話番号を入力するだけで利用できるのが良いですね。

普段は使えないんですが、毎月1日、15日、そして今月は来週15日（木）からの1週間、この「災害用伝言サービス」を体験することができるんです。「もしも」に備えて、ぜひ試してみてください。

（1月9日放送『news every.』より）