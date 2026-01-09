トヨタ・豊田章男会長、『東京オートサロン』日産トークイベントに“乱入” 近藤真彦の「日産」のCM出演話をまとめる？
歌手で俳優の近藤真彦（61）が9日、千葉・幕張メッセで開催されている『東京オートサロン 2026』の日産自動車・日産自動車大学校ブースに登場。「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベントとして行ったトークセッションの終盤、トヨタ自動車の豊田章男会長が“乱入”した。
【写真多数】新車のようにピカピカ…近藤真彦の愛車・初代『日産マーチ』内外装全部見せ
近藤は、同展に“愛車”の42年前初代『日産マーチ』を展示。かつて自身がCMに出演していた初代『日産マーチ』を一昨年に手に入れ、自身が監督を務めるKONDO RACINGが応援する人財育成プログラム「日産メカニックチャレンジ」において、日産自動車大学校の学生・教職員がこの車をレストア、トランスミッションを交換するプロジェクトが実現し、同展にピカピカの愛車が展示され、大きな注目を集めた。
トークセッションでは、近藤が“マッチのマーチ”のCMに出演した当時の話や、今回レストアされた『マーチ』の話、さらにレストアを担当した日産自動車大学校の生徒たちにもインタビューを行うなど和やかなムードで進行。まもなく終了というところに、章男会長、ホンダレーシングの渡辺康治社長、日産のイヴァン・エスピノーサCEOが“乱入”した。
トークセッションを聞いていたという3人は、学生の頑張りを褒める一方、章男会長は「愛知にも日産大学校あるんだな」「すごいね。やっぱ意志強いね。意志強いわ。あの地場で日産を選んだと（笑）」とのっけから“章男節”全開。
また近藤に対しても、「しかもスーパーGTでね、日産自動車大学校とともにいつも戦ってるわけですからね、KONDO RACING。だからそういう意味でも、そういう機会を与えているKONDO RACINGって素晴らしいなと」と持ち上げると、近藤は「サーキットに行くと、もうほんとにバッチバチなんで。『今日、うちのが早かったなって』」とけん制。すると章男会長は「予選でね、ちょっと前にいるときだけ、（近藤が）わざと寄ってきます」が暴露すると、近藤もタジタジになり「本年もよろしくお願いいたします」とあいさつで場を収めた。
また、章男会長は「（近藤を）また新しい日産のCMに起用してください」とエスピノーサCEOにお願い。エスピノーサCEOも「Maybe、Yes（笑）」とノリよく応じ、大盛り上がりのままトークセッションは幕を下ろした。
