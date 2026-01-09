タレントの小籔千豊が９日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、福井県前知事のセクハラ問題について「偉くなったらモテると思っているのかっていうこと自体、腹が立つ」とコメントした。

番組では、福井県前知事の杉本達治氏のセクハラ問題を取り上げた。杉本氏は部下である職員に約１０００通ものセクハラメールを送っていたことや、体に接触していたことも調査委員会の報告書で明らかに。被害を訴えても上に上がりにくい県の体質も指摘されている。

小籔は「笑けてくるというか…偉くなったらモテると思っているかっていうこと自体が腹が立つ」といい、「偉くなったら女子とは距離を置かなあかんと思う。ＬＩＮＥとか特に。なのにモテるモテると…」と呆れ顔。

さらに「女子からしたら腹が立つかもしれないが、１人の人にデートしよう、ご飯行こうといえば、この人のことを好きなのかなって思うが、複数に言っているのは、適当に誰でもいいと。それも嫌」とピシャリ。「１人にセクハラもあかんけど、複数、誰でもええんかと。余計に嫌」と吐き捨ててていた。