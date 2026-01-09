【松本まりか×ファーストサマーウイカ】のPodcast番組「あそびタイノ」1月10日配信スタート！
株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティを務めるPodcast番組「あそびタイノ」の制作および配信を決定いたしました。
昨年12月27日に#0を配信し、ApplePodcastの「テレビ番組/映画」部門で1位を獲得し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「あそびタイノ」が本格始動します。
■番組情報
タイトル：あそびタイノ
配信日時：2026年1月10日（土）より隔週土曜日19時配信
■番組内容
プライベートでも仲の良い2人がゆる〜くトークを繰り広げる番組。
今2人がこだわっているモノの話題で盛り上がったり、悩めるリスナーの相談に乗ったり、ひたすらキャッキャと恋バナをしたり...！？
■配信プラットフォーム
YouTube
Spotify
ApplePodcast
AmazonMusic
＜松本まりか＞
ウイカありがとう
私を貴女のお喋り相手にしてくれて
ウイカと「おしごと」という名目のお喋り会で定期会えるなんて…！
ねぇ、せっかくだからココはさ、わたしたちの秘密のあそび場にしない？
背負ってるモノ都度置いて、生まれたての未熟な会話を盗み聞きしてもらうくらいの感覚でさ。
その先になんかあるかもしれないじゃない？”セレンディピティ”そんな場所あってもいいじゃない?あー、あそびタイノ！
みたいなお話しをしている場所です♡
＜ファーストサマーウイカ＞
初回から「セレンディピティ」という高尚なキラーワードが生まれ、かなりバイブス良好です。両者ともに他ではあまり見せないリラックスモードなので、たぶん私は人生で最も小さい声で会話してます(笑)
意外と深い話になることがわかったので、今後さらに遠慮せず踏み込んで行く予定です、ぜひ聴いてみてください〜！
▼お便りを募集しています！
番組では「お悩み相談」「恋愛相談」「二人に話してほしいこと」「番組でやってほしいこと」など、皆さまからのメッセージを募集しています。
以下のフォームよりお待ちしております！
お便りフォーム
■番組公式SNS
番組ページ
公式Instagram
公式X
■制作
作家：宮森かわら
ディレクター：三宅優樹
プロデューサー：北村朋菜
制作・配信：テレビ東京コミュニケーションズ
