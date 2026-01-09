【お年玉でトラブル！？】金目当ての結婚？義両親の孫差別がスゴい【第8話まんが】#ママスタショート
お正月、子どもたちのお楽しみといえば「お年玉」。しかしフタを開けてみると、親も子も、さまざまなトラブルに見舞われることもあるようで……。今回は、ママたちが経験した「お年玉トラブル」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義両親による孫2人への差別から起こった一件です。
長女が6歳のときに再婚したママ。しかし旦那さんが初婚だったせいで義両親から猛反対を受けたのです。嫁だと思わない、長女のことも孫とは思わないと、延々と嫌味を言われてきたのだそう。しかし、旦那さんとの間に子どもができた途端、義両親の態度は一変。実の孫となる次女だけを溺愛しはじめたのです。
現在、長女は9歳。いまだに義両親は孫差別を続け、長女が見ている目の前で、これみよがしに次女にだけ誕生日プレゼントやお年玉を渡すのだそう。なんて陰湿なのでしょう。大人の事情に子どもを巻き込むなんて、誰も幸せになりません。長女・次女の関係を壊さないためにも、義両親に立ち向かわなければいけないのではないでしょうか。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義両親による孫2人への差別から起こった一件です。
長女が6歳のときに再婚したママ。しかし旦那さんが初婚だったせいで義両親から猛反対を受けたのです。嫁だと思わない、長女のことも孫とは思わないと、延々と嫌味を言われてきたのだそう。しかし、旦那さんとの間に子どもができた途端、義両親の態度は一変。実の孫となる次女だけを溺愛しはじめたのです。
お年玉に関するエピソード、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部