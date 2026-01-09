笑顔で武家屋敷へと向かうトキだが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は12〜16日、第15週「マツノケ、ヤリカタ。」が放送される。

晴れて結婚が認められ家族となった松野トキ(郄石あかり)とレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)。松野司之介(岡部たかし)と松野フミ(池脇千鶴)も連れ、長年暮らした長屋から橋の向こうの城下町へと引っ越す。

松野勘右衛門(小日向文世)、野津サワ(円井わん)やなみ(さとうほなみ)に見送られ、天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族４人での新生活！トキたちは笑顔で武家屋敷に向かう。

しかし、トキはある不安を抱えていた。新居での新たな生活、ヘブンは日本式に合わせると言うが松野家と一緒に暮らしていけるのか！？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

笑顔で引っ越し準備するトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

長屋暮らしに別れを告げるトキ(郄石あかり)たち

「ばけばけ」より(C)NHK

手を振って別れを告げるなみ(さとうほなみ)

「ばけばけ」より(C)NHK

長屋を後にするトキ(郄石あかり)とヘブン(トミー・バストウ)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。