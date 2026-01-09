¡Ö°ì½ï¤Ë¶«¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö¹æµã¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×à¤Ð¤±¤Ð¤±á·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¤À¤é¤¯¤½¤¬¡Á¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡¢¾Ð´é¤Î8¿Í¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×
¡Ö¥¦¥¨¥ë¥«¥à¡×¤Î²¼¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿8¿Í
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿à²ÈÂ²á8¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤È¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Î·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¾¾Ìî²È¤ä¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿å²È¡¢ÄÌÌõ¤Î¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÁ´°÷¤Î±£¤·»ö¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö±³¤Ä¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤¸¤ë¡£
¡¡¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤Ëµë¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹ðÇò¡£±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤¬¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢°é¤Æ¤ÎÊì¡¦¾¾Ìî¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤ÆÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥È¥¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë²ÈÂ²¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤â¿´¤ò³«¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Éã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤Ï¡×¤ÈÄó°Æ¡£Á´°÷¤Ç¡Ö¤À¤é¤¯¤½¤¬¡Á¡×¤ÈÄí¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤ÇÂçÃÄ±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¡¢¼Â¤ÎÄï¡¦±«À¶¿å»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤â´Þ¤á¤Æà²ÈÂ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿8¿Í¤¬¡Ö¥¦¥¨¥ë¥«¥à¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤Î²£ÃÇËë¤Î²¼¡¢¾Ð´é¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±Âç¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÂç²ñ¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤Î½Ð¤¿±³¡¢Á´¤Æ¤òÅÇ¤½Ð¤·¤ÆËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤À¤é¤¯¤½¤¬¡Á¤È¶«¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹æµã¡£¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£