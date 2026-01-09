¡ÖÎÁÄâ?!¡×¡ÖËèÇ¯À¨¤¹¤®¡×¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¥â¥Ç¥ëÂìÂôâÃµ¬»Òà¹ë²Ú°¼à¥¤ª¤»¤ÁáÈäÏª¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¡ÖÂìÂô²È¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²Ú¤ä¤«¡×ÂìÂô²È¤Î¤ªÀµ·îÉ÷·Ê
¡¡¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¹ë²Ú°¼à¥¤ª¤»¤Áá¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂìÂô²È¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¡£¹õ¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÀ¾¿Ø¿¥¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÉß¤¡¢¤ª¤»¤Á¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢ÌÓ¥¬¥Ë¤Ê¤É¤Î¸æÃÚÁö¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢ÍÅÄ¾Æ¤Î´ï¤ä¹õ¤¤»¨¼ÑÏÐ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÊ¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë¡ÖÎÁÄâ¡©¡ª¡×¡ÖËèÇ¯À¨¤¹¤®¡×¡ÖÏÂ¤Î¿©»ö¤¬¤³¤ì¤À¤±Â·¤¦¤È¤Þ¤¿²Ú¤ä¤«¡×¡ÖËÜÅö¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö¤ª°ì¿Í¤Ç½àÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï²¿Ä¡¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ªÞ¯Íî¡Á¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ª¼êÀ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÂìÂô²È¤Î»Ò¤É¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´¶Ã²¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£