¡ÒÂçÅÄ¶è¡¦²ñ¼Ò¼ÒÄ¹»¦¿Í¡Ó¸¼´Ø¤Ï»Ü¾û¤µ¤ìÌ©¼¼¡Ä70¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤ë¹Á¶è¤Î¼ÒÄ¹¤Î¼ó¡¢´é¤Ê¤É10¤«½ê°Ê¾å¤Î»É¤·½ý¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×Èó¾ï³¬ÃÊ¤Ç¡ÈÉÔ¿³¼Ô¡ÉÌÜ·â¾ðÊó¤â
ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç1·î8Æü¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë40ÂåÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸¼´Ø¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÌ©¼¼¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°äÂÎ¤Î¼ó¤ä´é¤Ê¤É10¥«½ê°Ê¾å¤Ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ë¤Ï½±¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ËÉé¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ý¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¡¢Âç¿¹½ð¤ËÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡Ò²èÁü¡Ó¤ªÏÐ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÄ»¡¢ÇÀ³ØÉô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÅè¤µ¤ó¤¬SNS¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿Âô»³¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤È¡¢À¨»´¤Ê»ö·ï¸½¾ì
¡ÖÈó¾ï³¬ÃÊ¤òµÞ¤¤¤ÇÁö¤ê¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ¤ÈÌÌ²ñ¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬Éô²°¤òË¬¤ì¤¿¤¬±þÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¤Ë´ÉÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¸°¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿½ð°÷¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¥Ñー¥«ー¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤¬²¼È¾¿È¤Ï²¼Ãå¤Î¤ß¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿ÂÀ×¤âÊ£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Á°Æü¤Î7Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¤ËÃËÀ¤¬µ¢Âð¤¹¤ë»Ñ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤Ë¼¼Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬ÃËÀ¤ò½±¤¤¡¢¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»Ü¾û¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº1²ÝÃ´Åöµ¼Ô¤¬Ê£»¨¤Ê»ö·ï¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃËÀ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç¸°¤ò¤³¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿½ð°÷¤Ï¤½¤Î¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¸«»þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¼¼Æâ¤òÊª¿§¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áë¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ì©¼¼¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤ÎÃÎ¿Í°Ê³°¤Ë¤â¹ç¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤ËÉÔ¿³¼Ô¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤ÏJRÂç¿¹±Ø¤ÎÆîÅìÌó450¥áー¥È¥ë¤Î½»Âð¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤â¤¢¤ë¡£¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë60Âå¤Î½÷À¤Ï¼èºà¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ë¥Ñ¥È¥«ー¤¬½¸¤Þ¤ê½Ð¤·¤Æ²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»¦¿Í»ö·ï¤À¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï60Âå°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Éô²°¤ÎÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤¦¤Á¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤é¤·¤ÉÔ¿³¼Ô¤òÊ£¿ô¤Î½»¿Í¤¬¸«¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þ´ÖÂÓ¤äÊª²»¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èó¾ï³¬ÃÊ¤òµÞ¤¤¤ÇÁö¤ê¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¹âÎð½÷À¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»¿ÍÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸òÍ§´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤¬¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏËèÄ«ÃúÇ«¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
Èï³²ÃËÀ¤Ï70¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤ë¹Á¶è¤Î²»¶ÁÀßÈ÷²ñ¼Ò¼ÒÄ¹
¤½¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ï9Æü¡¢Èï³²ÃËÀ¤ò¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦²ÏÅèÌÀ¹¨¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÏÅè¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ï¹Á¶è¤Ë¤¢¤ë²»¶ÁÀßÈ÷²ñ¼Ò¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ï70¿Í¤¤¤ë¡£
²ÏÅè¤µ¤ó¼«¿È¤â²ñ¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡ÖÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾ï¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ñµÄ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÊÀ¼Ò¤ÏÁÏ¶È¤è¤ê50Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ ¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¿Êµ»½Ñ¤Ç¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±é½Ð¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ö¥×¥í¡×¤Îµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ¬¡Ë³§ÍÍ¤è¤êº£¸å¤â²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ó
ËÜ¿Í¤ÎSNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÍó¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¹â¹»¤ò1999Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÇÀ³ØÉôÃÜ»º³Ø²Ê¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤ä¥¤¥ó¥³¡¢¥«¥á¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤ÉÆ°Êª¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ñÌ£¤Ç³ÊÆ®µ»¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢SNS¤ËÎý½¬É÷·Ê¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Àー¥Ä¥Ðー¤äµï¼ò²°¤ËÄÌ¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤ÎÉý¤â¹¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë²ÏÅè¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ