¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÊÒÀ¥°¡Çµ¤¬Ç¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö40ºÐ¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£Èó¸øÉ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¸«¤é¤ì¤ë»Å»ö¤ÏÇ¯Îð¤ËÇû¤é¤ì¤ë»ö¤âÂ¿¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Å»ö¤ÎÉý¤¬¶¹¤Þ¤ê¤ª»Å»ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë»ö¤ò¶²¤ì¤ÆÈó¸øÉ½¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£40ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Îð¸øÉ½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤òÃå¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éºÐ¤ò½Å¤Í¤ë½÷¤Î»Ò¤Ë40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òµ¤·¤¿¡£¡¡¾×·â¤Î¹ðÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤ÆÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡¡40ºÐ¤Ï±³¤Ç¤·¤ç!?¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤º¤Ã¤È20Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö°Ëâ¤Ç¤¢¡¼¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ö¤¿¤Þ¤²¤¿¡¢¤¹¤´²á¤®¤ë¡×¡Ö50¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£