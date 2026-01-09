テーラーメイド『Qi4D』シリーズに替えた、世界トップランカーたちの『1Wロフト』や『シャフト』一覧
ジェイデン・シャーパーが未発表だった『Qi4D』に昨年11月に替えてから、欧州男子ツアーで23位⇒20位⇒2位⇒優勝⇒優勝と、絶好調が続いている。そんな中、ついに本日正式発表された、テーラーメイド『Qi4D』シリーズ。
【画像】『LS』『Qi4D』『MAX』の構えた顔つきを並べて比較
1Wフェースのロールに変更が加えられ、上下の打点ズレでもスピン量が変化しづらくなり、エアロ形状でスピードも追求しやすく、TASウェイトによる調節性も増した今作。既に契約プロの大半がスイッチ済みだが、その使用ロフトやシャフトスペックが下記になる。
注目はネリー・コルダで、これまで10Kモデルの『Qi10 MAX』（10.5°）に『Diamana GT』（60S）の組み合わせだったが、コアモデルの『Qi4D』と『TOUR AD FI-6S』に変更。ブルック・ヘンダーソンも『Qi10』と『24 Ventus Blue』の組み合わせから、『Qi4D』と『TOUR AD FI-5S』に替えていた。 また、2年間も前々作のコアモデル『Qi10』を使ったシェフラーとマキロイも今作はスムーズに移行。マキロイは「構えた時の見た目がすごく好きで、すぐにでも試合で使いたいと思いました。テスト時もボールスピードが上がったことでキャリーも伸びましたし、フィッティングがしやすいドライバーだったのでスイッチするのが早かったです」と話す。
『Qi35』でPGAツアー年間王者になったフリートウッドは『Qi4D LS』に移行。「『Qi4D』のパフォーマンスの進化を実感しています。『Qi4D』と『Qi4D LS』のどちらで戦うか非常に迷いましたが、スピンの安定性と飛距離の伸びを感じられた『Qi4D LS』ドライバーに決めました」と言う。 ちなみに、米国テーラーメイドのホームページで、タイガー・ウッズの「使用ドライバー」項目も『Qi4D LS』へと切り替わった。
【Qi4Dに移行した男子選手】スコッティ・シェフラー?Qi4D（8.0° Ventus Black 7X）ロリー・マキロイ?Qi4D（9.0° Ventus Black 6X） マイケル・トルビョンセン?Qi4D LS（9.0° 24 Ventus Black 7X）ジェイデン・シャーパー?Qi4D LS（9.0° 24 Ventus Red 6X） トミー・フリートウッド?Qi4D LS（9.0° Ventus TR Blue 6X）カール・ヴィリプス?Qi4D LS（10.5° Ventus TR Blue 6X） コリン・モリカワ?Qi4D LS（8.0° Diamana WB 63X）ルーク・クラントン?Qi4D（8.0° Kai’li White 70TX） 【Qi4Dに移行した女子選手】ネリー・コルダ?Qi4D（10.5° TOUR AD FI-6S）ブルック・ヘンダーソン?Qi4D（9.0° TOUR AD FI-5S） チャーリー・ハル?Qi4D LS（8.0° ATTAS 6 STAR 6X）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
