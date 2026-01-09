46歳・ともさかりえ、抜群のスタイルを活かした“大人コーデ”に反響「パリジェンヌみたくカッコいい」「御御足が長すぎます」
俳優のともさかりえ（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。168センチの持ち前のスタイルを活かした“パンツコーデ”を披露し、「御御足が長すぎますほんとに」と反響を呼んでいる。
【動画】「飽きずに繰り返し見てられます」シンプルなコーデをエレガントに着こなすともさかりえ
ともさかは「季節外れなコーデですが」とコメントし、白のTシャツにダークカラーのデニム、ブラウンのローファーに小さめバッグ、肩にグレーのカーディガンをプロデューサー巻き風に合わせた、シンプルながらも洗練された大人コーデを紹介した。
このスタイリングに、コメント欄には「パリジェンヌみたくカッコいいよ」「飽きずに繰り返し見てられます 茶色もおしゃれでかわいい〜」「クールで最高と実感しました」「本当の最初、スケート上にいるかと思いました（笑)」などの声が寄せられ、抜群のスタイルを活かしたファッションに反響が集まっている。
