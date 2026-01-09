小園海斗＆清宮幸太郎が大阪で「倍倍FIGHT！」 プロ野球12球団のスター選手集結特番『超プロ野球ULTRA』
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。
【写真多数】『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
オープニングを飾るのは、スペシャルゲストのCANDY TUNE。ヒット曲「倍倍FIGHT！」でスタートするが、なんと広島・小園海斗と日本ハム・清宮幸太郎もステージに登場し、CANDY TUNEと一緒にダンスを披露する。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏
【写真多数】『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】 爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス： 岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ： 高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ）・大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ： 松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ： 奥川恭伸・岩田幸宏