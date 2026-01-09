¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù½ïÊý·ÃÈþ¡¢²µ¹üÍ«ÂÀ¤ò¸ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤ÎÂè48ÏÃ¡Ö¼¹¹Ô¡×(Âè3´üÂè1ÏÃ)¡¢Âè49ÏÃ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡×¡ÊÂè3´üÂè2ÏÃ¡Ë¤¬¡¢8Æü¤Ë½é²ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸×¾óÍª¿ÎÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¢²µ¹üÍ«ÂÀÌò¡¦½ïÊý·ÃÈþ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î²µ¹ü¡ª¥¯¥º¤¹¤®¤ë¿·¥¥ã¥é¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬20Ç¯10·î¡Á21Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢21Ç¯12·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥¢¥Ë¥á·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý265²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£23Ç¯7·î¡Á12·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Ï¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ°¤Î½Ñ»Õ¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡¢¼ö½Ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÝÌÚ¡§¤³¤³¤«¤é¤ÏºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁüÅª¤Ë¤Ï¡¢MAPPA¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Áá¤¯Á´ÏÃ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤âÀè¤ò´Ñ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÄ±Áê¤È²á¤´¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢Ä±Áê¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÝÌÚ¡§ºÇ½é¤ÏÅ¨¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ä±Áê¤¬¹¥°Õ¤ä°¦¾ð¤ò±£¤µ¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸×¾ó¤ÏÁÇÄ¾¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÄ±Áê¤Ï¡¢¸×¾ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¸×¾ó¤¬ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤·¤À¤±½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢½ïÊý¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¡È²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½ïÊý¡§´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼öÎîÁê¼ê¤Ê¤éÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤â¡Öã±¤ª¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡£Î¤¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈà½÷¤òã±¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½ïÊý¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
½ïÊý¡§¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤¬¡ÖºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢³§¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇºîÉÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£³§¤¬¤½¤Ã¤È°Õ¼±¤ò¸þ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Â¿ÊýÌÌ¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï13Æü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤Î²µ¹ü¡ª¥¯¥º¤¹¤®¤ë¿·¥¥ã¥é¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÝÌÚ¡§¤³¤³¤«¤é¤ÏºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁüÅª¤Ë¤Ï¡¢MAPPA¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Áá¤¯Á´ÏÃ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤âÀè¤ò´Ñ¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÄ±Áê¤È²á¤´¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢Ä±Áê¤Î°õ¾Ý¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÝÌÚ¡§ºÇ½é¤ÏÅ¨¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ä±Áê¤¬¹¥°Õ¤ä°¦¾ð¤ò±£¤µ¤º¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸×¾ó¤ÏÁÇÄ¾¤ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÄ±Áê¤Ï¡¢¸×¾ó¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¸×¾ó¤¬ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤·¤À¤±½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢½ïÊý¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¡È²µ¹üÍ«ÂÀ¡É¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½ïÊý¡§´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÂ¾¿Í¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¼öÎîÁê¼ê¤Ê¤éÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤âÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤â¡Öã±¤ª¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡£Î¤¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤¤ë¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈà½÷¤òã±¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½ïÊý¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
½ïÊý¡§¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤¬¡ÖºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢³§¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇºîÉÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£³§¤¬¤½¤Ã¤È°Õ¼±¤ò¸þ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Â¿ÊýÌÌ¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¤Ï13Æü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£