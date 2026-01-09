芸能関連会社の元社長の男が15歳の女子中学生とのみだらな行為を撮影し、無断でアダルトビデオとして販売したなどとして、警視庁に逮捕されました。

記者

「粟津容疑者です。紙を手にして、会社に戻ってきました」

東京・渋谷区の芸能関連会社の元社長・粟津彰容疑者（51）。

人気アイドルグループに楽曲提供するなど、作曲家としても活躍していましたが、おととい逮捕されました。不同意性交と児童ポルノ製造などの疑いです。

記者

「粟津容疑者は、1年半ほど前から日常的に歌舞伎町に出入りし、女性のわいせつな動画を撮影して、無断に販売していたとみられています」

粟津容疑者は去年7月上旬、15歳の女子中学生に現金4万円を渡してみだらな行為をしたうえ、その様子を撮影し、アダルトビデオとして販売した疑いがもたれています。

手口はこうです。粟津容疑者は、新宿・歌舞伎町にいた女子中学生に声をかけ、ホテルへ誘います。部屋に入ると、「顔はAIで加工するから動画を撮らせてほしい」「中学生って言っちゃだめだよ」などと要求したといいます。

撮影した動画は1本5000円で、無断で販売。自身は目出し帽やゴーグルを着用して顔を隠す一方で、女子生徒は顔が識別できる状態だったということです。

粟津容疑者

「自分の性欲に負けてしまった」

ただ粟津容疑者は、取り調べに容疑を一部否認。

粟津容疑者

「女の子は18歳という認識だった」

粟津容疑者の自宅からはほかにも、10代から20代とみられる女性とのわいせつ動画がおよそ1700点見つかっていて、警視庁が余罪を調べています。