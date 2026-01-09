GACKTが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたと報道されたことを受け、声明を発表した。

時事通信は9日昼「無断で女子中生のAV販売 社長の男逮捕、不同意性交容疑−警視庁」との見出しで報じていた。

GACKTは「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った」とした上で

そして

さらに

以下、発表全文。

ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った。

まず、プロジェクトのトップに立つ立場として、この事実を重い現実として受け止めている。

業務の下請けに関わっていた人物とはいえ、少しでもボクに関わっていた人間が、裏でこのような行為をしていたと思うと、正直、ヘドが出る。

大人として、人として、あり得ない行為だ。そこに自身の咎を省みる瞬間はなかったのか。理解に苦しむ。

怒りよりも先に湧いてきたのは、深い失望と嫌悪感、そして言葉にできない虚しさだ。

未成年者に対する行為そのものが、どんな理由や立場を持ち出そうと、決して許されるものではない。

これは単なる個人の問題ではない。人として越えてはならない一線を踏み越えた、恥ずべき行為の何ものでもない。

事件を起こした当人に対して、司法による厳正な裁きを強く求めたい。

名前や肩書きの問題じゃない。同じ現場に関わっていた人間の中に、人として決定的に壊れている存在がいたという事実そのものが、ただただ不快で、許し難い。

なぜ、こんな人間が存在するのか。まったく理解できない。

同じ大人として、残念でならない。