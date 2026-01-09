¡Ú¥¢¥Ê¥³¥é¥à¡Û¹â¶¶¾»Ô¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·¡ª¡×
1月9日配信号
高井崇史アナウンサー
È¢º¬±ØÅÁ¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¹¤Ë¶áÇ¯¤Ï¸ø±Ä¶¥µ»¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤âÇ¯Ëö¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¹²¤¿¤À¤·¤¤Ç¯¤ÎÀ¥～Ç¯»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î27Æü¡¦28Æü¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¡£27Æü¤ÏÃæ»³Âç¾ã³²¡¦¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤È2¤Ä¤ÎGⅠ¶¥Áö¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÍÇÏµÇ°¤È¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢27Æü¤Ï4Ëü¡¢28Æü¤Ï5Ëü5000¿ÍÄ¶¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³Âç¾ã³²¤Ï¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬½Õ½©JGⅠ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤Ï1Àï1¾¡ÇÏ¤Î¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ç½Å¾Þ¡õGⅠ½éÀ©ÇÆ¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿3ºÐÇÏ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬Í¥¾¡¡£ÍÇÏµÇ°¤Ï¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾Æü¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³¢Æü¤Î31Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºê¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹ÂçÂ¼¤Ç½÷»Ò¥ìー¥µー¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï³ùÁÒÎÃÁª¼ê¡£2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥ìー¥¹¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥ìー¥µー¤Ç¤¹¡£É×¤Î¿¼Ã«ÃÎ¹Áª¼ê¤¬SG¤òÀ©¤·¤¿¤½¤Î¿åÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡¢2¤Ä¤á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Üー¥È¥ìー¥¹ÂçÂ¼¤ÏÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÆø¤ä¤«¤Ç¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿·Ç¯2Æü¡¦3Æü¤Ï¡¢Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¤â±ýÏ©¡¦ÉüÏ©¤È¤â¤ËÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¼Â¶·～°²¥Î¸Ð¥ì¥Ýー¥È¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ýÏ©¤ÏÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¤ÇÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÎÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¶è´Ö¾Þ¡¢5¶è¤Ç¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤¬¶ÃØ³¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹çÍ¥¾¡¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¥Áー¥à2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥·ー¥É¸¢Áè¤¤¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÇòÇ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÆüÁáÄ«¤Î°²¥Î¸Ð¤Ï¤«¤Ê¤êÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌëÌÀ¤±¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÄ«¾Æ¤±¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤òÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Ç¯Áá¡¹±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
4Æü¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ³«ºÅ¡£11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4Æü¤¬¡Ö¶¥ÇÏ½é¤á¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥áー¥ó¥ìー¥¹¤ÏGⅢ¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¡¢Ãæ»³¶âÇÕ¡£¥ìー¥¹¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¤¬¾¡Íø¡¢°È¾å¤ÎÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤È¶¦¤Ë¿·Ç¯½é¾Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¶·¤Ï²¿¤È¤«¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯½ª¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÏ·ô¤ÎÊý¤Ï¡Ä(ÎÞ)¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö1ÃÎÇ°¤Î·×¤Ï¶âÇÕ¤Ë¤¢¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥ìー¥¹¡£¡Ö¶âÇÕ¤Ç´¥ÇÕ¡×¤È¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¶âÇÕ¤Ç´°ÇÔ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿(¶ì¾Ð)¡£
¤³¤ì¤Ç»Å»öÇ¼¤á¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë6Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÁ´Á³»Å»ö¤¬Ç¼¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª·îËö¤Î¥Üー¥È¥ìー¥¹Ãæ·Ñ¤äÍè·î¤ÎÂçÁêËÐ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÃæ·Ñ¡¢¹¹¤Ë¤Ï¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤ä¡ÖTHE¶¥ÇÏ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡¡¥ß¥¹¥¿ー¤Þ¤µ¤¤¤Á¡×¤Ê¤É¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÀáÌÜ¤Î50ºÐ¡¢2026Ç¯¤â¸µµ¤¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤´°¦Ä°¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£