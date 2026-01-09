文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）

―1月9日（金）配信分―

皆さ～ん、あけましておめちょちょらー！

1月になりました。

噺家さんたちは1月いっぱいお正月モードなので

ちょちょらのブンカもお正月モードな1ヶ月を

シガー＆かしめのペアでお届けします！

さてさて、初週は新年早々に

シガーが吠えております（笑）。

吠えていますが、なんとなく共感出来る（？？？）

かもしれません！？

2週目は、かしめのモヤっとした話なんですが

このモヤモヤも、もしかしたら共感出来るかも！？！？

ちょちょら組の4人を生で体感できる本公演

「ちょちょら組#27」が2月15日に開催されます！

会場は、梶原いろは亭になります。

詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」をチェックしてください！

らくごのブンカの配信情報は、らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でもチェックしてくださいね！