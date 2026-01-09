【らくごのブンカ】共感していただけますか？
―1月9日（金）配信分―
皆さ～ん、あけましておめちょちょらー！
1月になりました。
噺家さんたちは1月いっぱいお正月モードなので
ちょちょらのブンカもお正月モードな1ヶ月を
シガー＆かしめのペアでお届けします！
さてさて、初週は新年早々に
シガーが吠えております（笑）。
吠えていますが、なんとなく共感出来る（？？？）
かもしれません！？
2週目は、かしめのモヤっとした話なんですが
このモヤモヤも、もしかしたら共感出来るかも！？！？
ちょちょら組の4人を生で体感できる本公演
「ちょちょら組#27」が2月15日に開催されます！
会場は、梶原いろは亭になります。
詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」をチェックしてください！
