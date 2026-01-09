「倍はないか」「いや、倍」体重をごまかすヨネダ2000・愛が相方の誠に突っ込まれる
お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月9日の放送は、お笑いコンビのヨネダ2000を招き、金曜パートナーのはるな愛とともに話を伺った。
大竹「ヨネダ2000、愛と誠」
誠「愛と誠です」
はるな「愛って私と同じ名前でね。本名？」
愛「本名です。愛、一文字で」
大竹「誠は違うよな」
誠「はい、誠は本名は清水亜真音です」
はるな「あまねちゃん、可愛らしい。でも、絶対に愛は「愛と誠やな」って言われるんですよね、おじさんに」
誠「そうですね、マンガの」
大竹「ずいぶん前のマンガじゃないか？」
はるな「だから私も知らないですけど、絶対に「愛と誠か」って言われるんですよ」
愛「私もあんまり知らなかったんですけど」
大竹「そうだろ」
誠「そっからつけていただいて」
大竹「じゃあ、人につけてもらったんだ」
誠「そうです、松浜ペアにつけていただいて」
愛「あの、相方、ダウンタウンさんのことを、ちょっとバドミントンのペアだと思っちゃってて」
はるな「（笑）松浜ペア。あ、そうなんだ。ダウンタウンさんが付けた。だから世代なんですよ、多分」
愛「はい。なんか三択でどれがいいって」
誠「誠か、すずか、恋だったんですよ。なので、誠になって「愛と誠やん」って言っていただきました」
はるな「確かに愛と恋やったらちょっとなんかね。誠ちゃんという感じもぴったり。可愛らしい」
誠「嬉しいです。ありがとうございます」
大竹「見た目だけでもね、インパクト強いけども、体重差はどのくらいあるの？」
愛「倍ぐらいあるか？ あ、倍はないか」
誠「いや、倍」
大竹「倍、ある？」
誠「倍、ちょっと」
愛「少し減らそうとしてしまいました」