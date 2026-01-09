鈴木愛理、素肌際立つベアトップ姿にファンうっとり「可愛いが渋滞」「華やかな色味が似合ってる」
【モデルプレス＝2026/01/09】歌手で女優の鈴木愛理が8日、自身のInstagramを更新。美しい素肌が際立つベアトップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元アイドル「表情がたまらない」ベアトップ姿で素肌全開
鈴木はウィンクをする顔の絵文字などを添えて投稿。鮮やかなオレンジのグラデーションが目を引く、大きなリボンのようなデザインが施されたベアトップドレスを纏ったオフショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞してる」「華やかな色味が似合ってる」「肌が白くて綺麗」「女神様みたい」「表情がたまらなく可愛い」「いつもお洒落で憧れる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木愛理、華やかなオレンジの衣装姿を披露
◆鈴木愛理の投稿に反響
