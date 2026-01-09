乃木坂46梅澤美波、夜景前に凛とした表情・美脚輝く“崖ドレス”…2nd写真集裏表紙カット解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/01/09】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、裏表紙カット4点が解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン、美肌輝くワンピ姿
通常版裏表紙は、フィレンツェのミケランジェロ広場で撮影したラストカット。イタリア旅のフィナーレにふさわしい壮⼤な夜景を背に、清々しく凛とした表情を⾒せている。「これが最後の撮影なので、やりきった！という顔をしていますね。1stと⽐べていちばん⼤⼈になったなと思えるロケーション、⾐装、ヘアメークだと思います。パカッと開いた肩に注⽬です（笑）」とポイントを伝えた。
セブンネットショッピング限定版裏表紙は、世界遺産の村・チンクエテッレの街で出会った犬との仲良しショット。まるで本当に会話をしているかのような距離感の1枚である。「これは私が⾃分で選んだお気に⼊りカットです！この⼦はイタリアで出会ったワンちゃんの中でもいちばん会話ができた気がします（笑）。ワンちゃんがいなかったらこんな顔はしていないと思うので、引き出してくれて感謝！」と撮影の思い出を明かした。
楽天ブックス限定版裏表紙は、ミラノ初⽇のディナーで撮影された“もぐもぐ梅ちゃん”。スタッフとの会話で思わず本気笑いしてしまった、その⼀瞬を切り取ったカットで、「表紙がばちっとキマっているぶん、裏表紙は素の私がいいかなと思って選びました。初⽇とは思えないリラックスした表情で、とっても無邪気な私です」と本人も語るように、表紙とのギャップも⼤きな⾒どころとなっている。
Sony Music Shop限定版裏表紙は、美しすぎると話題の“崖ドレス”を全⾝で収めた1枚。チンクエテッレの崖の上で、乃⽊坂46カラーの花束を抱え、⼣陽に照らされる姿はまさに絵画のよう。ドレスの隙間からは、⻑く美しい脚を披露している。「ドレスの全貌が⾒えているカットはこれだけなので、貴重な1枚だと思います。ドレスに素⾜というバランス、そしてグループカラーの花束にキレイな海と、全部が素敵に仕上がったカットなのでお気に⼊りです」とコメントを寄せた。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、裏表紙カット4種解禁
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
