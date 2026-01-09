安藤優子、寒波吹き飛ばす「蛤鍋の夕べ」公開「高級料理店のクオリティ」「器の選び方までセンス良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】キャスターの安藤優子が1月9日、自身のInstagramを更新。ハマグリ鍋を主役にした豪華な夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】67歳ベテランキャスター「さむーい夜にぴったり」豪華蛤鍋の夕べ
安藤は「仕事終わりで、蛤鍋の夕べ！桑名から知人に贈っていただきました！これはさむーい夜にぴったり」と綴り、卓上に準備された蛤鍋の様子を公開。
加えて「つぶ貝とかまぼこのポン酢和え」「かりかりお揚げ」「シュリンプカクテル」など、サイドメニューも充実した食卓を披露した。
さらに「これまたいただきもののオレンジワイン、開けちゃいました！最高のご飯でした」と報告しているほか、極寒仕様のコーディネートも公開している。
この投稿に「本当に美味しそう」「サイドメニューもおしゃれ」「高級料理店のクオリティ」「器の選び方までセンス良すぎ」「憧れの夕食」「最高すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
