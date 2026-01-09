¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡È¸«¤é¤ìÊý¡ÉÈ¯É½¡ÖNHK ONE ºÆÀ¸²ó¿ô¡×¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¸åºÇÂ¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡ÛNHK¤¬¡¢2025Ç¯Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊÅìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¿Í¿ô¤ÈÁí¹ç»ëÄ°Î¨¡¢NHK ONE ¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¡¢NHK ONE¡¢¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤È¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿»ëÄ°¿Í¿ô¤Ï¡¢Á°È¾¤Ç4921.8Ëü¿Í¡¢¸åÈ¾¤Ç5690.5Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£NHK ONE¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï749Ëü²ó¤Ç¡¢2025Ç¯10·î¤ÎNHK ONE¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÁí¹çÁ°È¾¡Ê¸å7¡§20¡Á8¡§55¡Ë¡Û4921.8Ëü¿Í
¡ÚÁí¹ç¸åÈ¾¡Ê¸å9¡§00¡Á11¡§45¡Ë¡Û5690.5Ëü¿Í
¢¨¡Ú¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡ÛÁ´¹ñ32ÃÏ¶è¤ÇÈÖÁÈ¤ò1Ê¬°Ê¾å»ëÄ°¤·¤¿¿Í¿ô¤Î¿ä·×ÃÍ
¡Ú´ØÅìÁ°È¾¡Û
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§23.2%¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§2.1%¡¿Áí¹ç¡§24.9%
¡¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§30.8%¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§3.3%¡¿Áí¹ç¡§33.1%
¡Ú´ØÅì¸åÈ¾¡Û
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§26.4¡ó¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§2.1%¡¿Áí¹ç¡§28.0%
¡¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§35.2¡ó¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§3.3%¡¿Áí¹ç¡§37.3%
¡Ú´ØÀ¾Á°È¾¡Û
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§23.5%¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§3.0%¡¿Áí¹ç¡§25.7%
¡¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§31.5%¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§4.5%¡¿Áí¹ç¡§34.1%
¡Ú´ØÀ¾¸åÈ¾¡Û
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§26.0¡ó¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§2.8%¡¿Áí¹ç¡§28.0%
¡¦À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡§¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡§34.4¡ó¡¿¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¡§4.1%¡¿Áí¹ç¡§36.8%
¢¨¡Ú¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Û´ØÅì2700À¤ÂÓ¡¿´ØÀ¾1200À¤ÂÓ¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤º
¡¦749Ëü²ó
¢¨2025Ç¯10·î¤ÎNHK ONE¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô
¢¨12¡¿31ÊüÁ÷ÅöÆü¤Î¡ÖÆ±»þÇÛ¿®¡×¤È1¡¿7¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤Î¹ç»»ÃÍ
¢¨µìNHK¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡ÖUB¡§¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶¡×¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NHK ONE¤Ç¤Ï¡ÖºÆÀ¸²ó¿ô¡×¤Ç¸øÉ½
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û