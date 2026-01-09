2児の母・坂下千里子、痛み抱えながら作った“娘弁当”に絶賛の嵐「品数が豊富ですごい」「見た目も完璧」
【モデルプレス＝2026/01/09】タレントの坂下千里子が1月9日、自身のInstagramを更新。娘のために作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。
◆坂下千里子、痛みに耐え手作りした“娘弁当”を公開
坂下は「おはようございます。今日が金曜日で良かった…。私の右腕がテニス肘になったらしく、何をするにも痛すぎて…。皆さまもお身体に気をつけて！！私も今日は病院行きますーー」「お弁当どーぞ」と綴り、「＃娘弁当」のハッシュタグをつけ、彩り豊かな手作り弁当を公開。生姜焼き風の肉料理や、紫キャベツ、プチトマト、ブロッコリー、ひじきの煮物、焼き鮭などがぎっしりと詰められた、栄養バランスの良さが伺える弁当を披露した。
◆坂下千里子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「お弁当のクオリティが高い」「痛みに耐えて作ったとは思えない出来」「愛情がすごい」「見た目も完璧」「品数が豊富ですごい」といった反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
