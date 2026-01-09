西山茉希、彩り豊かな手料理公開「バランスも良くて健康的」「真似したいレシピがいっぱい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】モデルの西山茉希が1月9日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな食卓を公開した。
【写真】40歳モデル「バランスも良くて健康的」肉じゃが風つくねじゃが・八宝菜風お好み中華丼…手料理ズラリ
西山は「始まりました新学期」「はじまりました西山食堂」とつづり、料理の写真を投稿。つくねをじゃがいもや焼き豆腐とともに煮た「肉じゃが風つくねじゃが」、うずら卵やヤングコーンなどの具材がたっぷりと入った「八宝菜風お好み中華丼」や「鳥胸肉ときゅうりの胡麻ドレ和え」、ミニトマトと漬物が並んだ彩り豊かで栄養バランスの取れた食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「バランスも良くて健康的」「真似したいレシピがいっぱい」「毎日のごはんが楽しみになりそう」「食欲そそられる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳モデル「バランスも良くて健康的」肉じゃが風つくねじゃが・八宝菜風お好み中華丼…手料理ズラリ
◆西山茉希、彩り豊かな食卓披露
西山は「始まりました新学期」「はじまりました西山食堂」とつづり、料理の写真を投稿。つくねをじゃがいもや焼き豆腐とともに煮た「肉じゃが風つくねじゃが」、うずら卵やヤングコーンなどの具材がたっぷりと入った「八宝菜風お好み中華丼」や「鳥胸肉ときゅうりの胡麻ドレ和え」、ミニトマトと漬物が並んだ彩り豊かで栄養バランスの取れた食卓を披露した。
◆西山茉希の投稿に「バランスも良くて健康的」と反響
この投稿に、ファンからは「バランスも良くて健康的」「真似したいレシピがいっぱい」「毎日のごはんが楽しみになりそう」「食欲そそられる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】