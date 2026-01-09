ばんばんざい・みゆ、姉＆甥っ子と過ごした北海道の実家帰省公開「姉妹対決面白すぎる」「夢のようなご馳走」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが1月7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年から2026年の年末年始に家族と過ごした様子を公開し、反響を呼んでいる。
26歳美人YouTuber「いいキャラしてる」姉＆甥っ子を公開
みゆは「北海道の1週間カメラを回し続けたら意外と忙しい生活じゃん」と題し、年末年始に北海道の実家に帰省した際の様子を投稿。12月31日には「今日はお姉ちゃんとお姉ちゃんファミリーが来てみんなで実家で年越しをする」と説明し、動画に姉と甥っ子が登場した。
姉とは正月の食事の準備をともに行ったみゆ。煮物やお寿司、唐揚げなどがずらりと並び、大きなカニが山盛りになった器を前に「カニやばい！」と興奮した声をあげる場面も。また、甥っ子は途中でカメラを自分の方に回し「ハロー」と練習中のお箸を見せながら挨拶。みゆも「初めてだよ！はると（甥っ子の名前）にのっとられたの！」と微笑ましく見守った。
姉はお酒を飲むみゆに「うちら今日対決だから」と対決を提案。2人でゲームに興じ、酔っぱらいながら盛り上がる様子も公開された。
この投稿に、ファンからは「賑やかで楽しそう」「夢のようなご馳走」「仲良し家族」「甥っ子ちゃん癒される」「姉妹対決面白すぎる」「お姉ちゃんいいキャラしてる」「愛情一杯の家庭」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆みゆ、北海道実家での年末年始公開
◆みゆの投稿に反響
