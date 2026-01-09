ガールズラップメタルユニットEMNW、新曲は山嵐歌詞提供、BOTSスクラッチ担当
東京発のガールズ・ラップメタルユニットEMNWが、新曲「Headbang Baby」を1月10日にデジタルリリース、MVも同時公開することを発表した。
本作では、日本ミクスチャーシーンを牽引してきた山嵐のKOJIMA＆SATOSHIが作詞を担当、さらにDragon AshのDJ、BOTSがスクラッチで参戦。今もシーンの最前線を走り続ける偉大なるレジェンドたちが全面バックアップする注目作となっている。
楽曲はプロデューサーのKubotyが担当。中毒性のあるグルーヴィーなリフに山嵐イズム全開の攻撃的なフロウが叩き込まれ、さらにBOTSのスクラッチも絡み合うことでヘヴィネスとダンサビリティを高次元で両立させたサウンドへと昇華している。
Y2Kニューメタルをルーツに、ラップ×メタルを現代的に再構築したEMNWのサウンドは、国内外のSNSを中心に急速に話題を拡大中。世界を見据えた新世代ガールズユニットと日本ミクスチャーシーンの象徴的存在が交わり、Y2Kリバイバルムーブメントを牽引する一曲となっている。
＜リリース情報＞
EMNW
『Headbang Baby』
2026年1月10日（土）リリース
https://orcd.co/headbang-baby
本作では、日本ミクスチャーシーンを牽引してきた山嵐のKOJIMA＆SATOSHIが作詞を担当、さらにDragon AshのDJ、BOTSがスクラッチで参戦。今もシーンの最前線を走り続ける偉大なるレジェンドたちが全面バックアップする注目作となっている。
Y2Kニューメタルをルーツに、ラップ×メタルを現代的に再構築したEMNWのサウンドは、国内外のSNSを中心に急速に話題を拡大中。世界を見据えた新世代ガールズユニットと日本ミクスチャーシーンの象徴的存在が交わり、Y2Kリバイバルムーブメントを牽引する一曲となっている。
＜リリース情報＞
EMNW
『Headbang Baby』
2026年1月10日（土）リリース
https://orcd.co/headbang-baby