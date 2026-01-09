ドル円一時１５７．５０レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円が一段高。一時157.50レベルと本日の高値を更新した。米10年債利回りが4.16％台から4.18％手前水準へと上昇しており、全般的にドル高の動きがみられている。ユーロドルは1.1643レベル、ポンドドルは1.3415レベル、豪ドル/ドルは0.6682レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新している。



USD/JPY 157.49 EUR/USD 1.1644 GBP/USD 1.3417 AUD/USD 0.6685

外部サイト