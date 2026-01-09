９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３７．４５ポイント（０．９２％）高の４１２０．４３ポイントと反発した。

ひとまず買い戻しが先行する流れ。中国政府が打ち出した財政政策や、資金流入の期待が相場を支えている。終値ベースで心理的節目の４１００ポイントを回復し、２０１５年７月２３日以来約、１０年５カ月ぶりの高値を付けた。ただ、上値は限定的。指標発表が気がかりだ。中国では来週１４日に１２月の貿易統計、１５日までに同月の金融統計などが予定されている。また、米国では９日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向を決める重要指標のひとつ、１２月の雇用統計が公表される予定だ。

なお、寄り付き直後に公表された昨年１２月の中国物価統計は、消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比プラス０．８％で着地。上昇率は市場予想と一致し、前月実績（プラス０．７％）を上回った。一方、生産者物価指数（ＰＰＩ）はマイナス１．９％。前月実績（マイナス２．２％）と市場予想（マイナス２．０％）より小幅な下げにとどまっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、印刷・包装株の上げが目立つ。成都博瑞伝播（６００８８０／ＳＨ）がストップ高、上海龍雲文化創意科技集団（６０３７２９／ＳＨ）が４．４％高、衢州東峰新材料集団（６０１５１５／ＳＨ）が２．１％高で引けた。

メディア・エンターテイメント株も高い。吉視伝媒（６０１９２９／ＳＨ）がストップ高を付けたほか、浙報数字文化集団（６０００６３３／ＳＨ）が４．７％、北京歌華有線電視網絡（６０００３７／ＳＨ）が３．７％ずつ上昇した。非鉄金属株、航空機製造株、電子情報株の一角なども買われている。

半面、金融株は安い。中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が２．０％安、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．３％安、南京銀行（６０１００９／ＳＨ）が１．１％安で取引を終えた。ほか、農薬化学肥料株、交通運輸株、化学繊維株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９４ポイント（０．３６％）高の２５８．２９ポイント、深センＢ株指数が４．１１ポイント（０．３２％）高の１２７９．９０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）