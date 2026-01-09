３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する韓国代表が多くのメジャーリーガーを選出することに前進していると９日、複数の現地メディアが報じた。この日、サイパン合宿へ出発。柳志ヒョン監督が手応えを口にした。

同合宿は国内組が中心。ドジャースなどでメジャー通算７８勝の実績がある３８歳ベテラン左腕・柳賢振やドジャース内野手の金慧成らも参加している。一方で金河成（ブレーブス）や李政厚（ジャイアンツ）ら大会出場へは前向きとされているが、同合宿には参加しないという。現役韓国人メジャーリーガーは、金慧成、金河成、李政厚、今オフにパドレスと契約した宋成文と４人の打者が代表入りする可能性が高いという。

さらには、昨季４２登板のオブライエン、７本塁打のジョーンズ（タイガース）、２３年１２勝のダニング（ブレーブスＦＡ）、メジャー通算４０試合出場のウィットコム（アストロズ）ら「３、４人」の韓国系メジャーリーガーが代表入りする可能性が高まっているという。レフスナイダー（レッドソックス）も韓国生まれだ。

侍ジャパンでは現時点で大谷（ドジャース）、菊池（エンゼルス）、松井（パドレス）と３人のメジャーリーガーの出場が決定。山本（ドジャース）、菅野（オリオールズＦＡ）、千賀（メッツ）、鈴木（カブス）、岡本（ブルージェイズ）、村上（ホワイトソックス）らも出場の可能性があるが、韓国代表が韓国系メジャーリーガーの招集に成功した場合には、侍ジャパンを上回るメジャーリーガーが代表入りする可能性もある。

ＷＢＣでは、選手の両親が当該国の国籍を持っているか、出生した場合には自身が国籍を有する国以外でも出場が可能。２３年大会でもヌートバーが侍ジャパンに加わり、今大会は右足首手術で欠場が濃厚の現ドジャースのエドマンも韓国代表入りした。韓国は１次ラウンドで日本と同じＣ組。３月７日に直接対決となる。突破へライバルとなるチームなだけに、動向が気になるところだ。