材料3つで作れる簡単バターサブレに注目！12月に最も読まれた「コラム」の記事は？【月間ランキングTOP5】

家にある材料でさくさくサブレ完成！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年12月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！今回は簡単スイーツや冬に食べたいあったか

おかずの調理レポートが注目されていました。

第5位:レンジ3分で完成、ヘルシーなヨーグルトチーズケーキ

オーブン不要で思い立ったらすぐ作れる、レンジ3分の水切りヨーグルトチーズケーキをスタッフが実際に調理して味わいをご紹介。クリームチーズの代わりに水切りヨーグルトを使うことでヘルシーに仕上がり、さっぱりとした味わいが魅力です。

第4位:材料3つだけ◎暗記できるほど簡単なバターサブレ

クックパッドニュースで紹介された人気レシピを実際に作ってみたレポート記事から、バターサブレをご紹介。薄力粉、バター、砂糖の3つだけで簡単に作れます。暗記できるほど簡単なレシピで、お店みたいなサブレが作れますよ。

第3位:片栗粉なしでとろみがついた！厚揚げの簡単あんかけ風

片栗粉を使わずに、なめこのとろみを生かした厚揚げのあんかけ風を作ってみたレポートです。厚揚げの油抜きをしっかりすることで、出汁の風味が染み込みます。ボリュームのある副菜がほしい時におすすめ！

第2位:耐熱容器で簡単、おうちで本格シュトーレン

SNSで10万回再生された、耐熱容器で作るシュトーレンのレシピを工程写真つきでご紹介。こねる手間も特別な道具も不要で、容器の中で混ぜるだけで生地が作れます。中はしっとり、外は香ばしい本格的な味わいが自宅で楽しめます。

第1位:寒い日に食べたい！豚バラ白菜の春雨煮込み

2025年12月に最もアクセスが多かったコラムは、豚バラ白菜の春雨煮込みを実際に作ってみたレポートでした。白菜をしっかり炒めることで甘みが引き出されます。生姜が入っているので体もぽかぽか温まり、ご飯に乗せて丼にするのもおすすめ。フライパンひとつで作れる手軽さも魅力で、白菜の大量消費にも最適なレシピです。





