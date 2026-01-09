¼óÅÔ·÷¶¯Åð¡¢»Ø¼¨Ìòµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî¤Î½÷ÀÏ¢¤ìµî¤ê
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÀÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î»ö·ï¤Ç½»Âð¤«¤é½»¿Í½÷À¤ò¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Èºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï9Æü¡¢ÂáÊá´Æ¶Ø¤ÈÀàÅð¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç20Âå¤ÎÃË4¿Í¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ¿¦¤ÎÊ¡ÃÏ¹É¿Í¡Ê26¡Ë¡¢ÀÆÆ£ÂóºÈ¡Ê26¡Ë¡¢Â¼¾å²àÏ°Íå¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê26¡Ë¤Î4ÍÆµ¿¼Ô¡£½÷ÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤¦¤è¤¦¼Â¹ÔÌò¤é¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºòÇ¯12·î¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯10·î17Æü¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¶¦ËÅ¤·¡¢50Âå½÷À¤ËÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤ê¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Æ¶Ø¤·¤¿Â¾¡¢½÷À¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¸½¶â·×163Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹2ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê·×226Ëü5Àé±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¿Í¤ÏÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ò»È¤¤¡¢¼Â¹ÔÌò¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ì½ê¤Ê¤É¤òÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£