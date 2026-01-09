9·î³«Ëë¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¶¥µ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¡¡41¶¥µ»¡¢461¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï9Æü¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè20²ó¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î¶¥µ»¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë41¶¥µ»¡¢460¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¡¢53¶¥µ»²ñ¾ì
¶¥µ»¤Ï9·î10Æü¤Ë³«²ñ¼°¤è¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³«²ñ¼°ÍâÆü¤Î9·î20Æü¤ÎÃË»Ò¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÇÂç²ñºÇ½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿9·î19Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Ë100¼ïÌÜ°Ê¾å¤Î¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Î¦¾å¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤¬26Æü¡¢¶¥Êâ¤ò23Æü¡¢27Æü¤Ë¼Â»Ü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ï¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡¢¡ØÂè20²ó¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡Ù¤¬9·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£41¶¥µ»¡¢460¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢53¶¥µ»²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1994Ç¯¤Î¹Åç°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡ÊÃæ¹ñ¡¦¹º½£¡Ë¡¢·×188¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¶â52¡¢¶ä67¡¢Æ¼69¡Ë¡£