吉本興業所属のお笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ちが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。売れ行きが厳しい状況だと明かしてた単独ライブのチケットがほぼ完売したと明かした。

8日までにトリオの公式YouTubeチャンネルを更新。メンバーの和田まんじゅうが黒いスーツ姿で出演し「すごい深刻な状況に陥っていまして…」と神妙な面持ちで切り出した。24日・25日の2日間で開催予定の単独ライブについて「チケットが全く売れておりません」と告白。両日ともに300席中100席しか売れていないという現状を明かしていた。

青山は「単独ライブのチケットがほぼ完売しました。たった1日で、正直、驚いています。たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝。続けて「まだ空席が出る可能性があるので、見守ってもらえたら嬉しいです！」とつづった。

動画でネタについては和田が「非常に良いです」と強調した上で、「本気で挑んでいますんで、どうかちょっとでも気になった方、これを観た方、お願いします。どうか来てください！本気で来てほしいです」と頭を下げて懇願し、「もう、恥とかないです。もう情けないですよ。こんなん、やりたくないですよ。でももう正念場なんですよね」と吐露。最後に残る2人のメンバーも登場し、土下座で「どうかよろしくお願いします！」と呼びかけていた。