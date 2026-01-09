A千葉がオルジョビとの契約解除を発表「ここでの経験は素晴らしいものでした」

1月9日、B1東地区のアルティーリ千葉は、オルフェミ・オルジョビとの選手契約を双方合意の上で解除したことを発表した。なお、同選手は本日付で自由交渉選手リストに公示されている。

アメリカ合衆国出身で現在29歳のオルジョビは、206センチ115キロのパワーフォワード。これまでにリトアニアやフランス、台湾など世界各国のリーグを渡り歩き、今シーズンは島根スサノオマジックの一員として開幕を迎えていたが、昨年12月からアルティーリ千葉へ移籍していた。

今回の発表に際し、オルジョビはクラブを通じて以下のようにコメントしている。

「みなさんこんにちは。まずはアルティーリ千葉と全てのスタッフやパートナー、ファンの皆様に感謝をお伝えしたいと思います。ここでの経験は素晴らしいものでした。この経験に感謝し、そして今後もしどこかでお会いできたらとてもうれしいです。皆様のご活躍をお祈りしております！」

また、株式会社アルティーリの新居佳英代表取締役CEOは、次のように感謝の意を表した。

「シーズン途中の難しいタイミングでの加入にも関わらず、さまざまなカルチャーの中で培ってきた豊富な経験を、チームの中でも惜しみなく発揮し、常に前向きな姿勢で向き合ってくれたことに、心より感謝しています。内外を問わずゴールを狙える高いシュートスキルは、苦しい試合の流れを変える大きな武器となり、チームメイトはもちろん、A-xx（ファン）の皆さまの心にも強く印象を残してくれたと思います。これまでアルティーリ千葉の一員としてともに戦ってくれたことへの感謝とともに、今後のさらなるご活躍をクラブ一同、心から願っています」

