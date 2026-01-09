【大雪情報】中国地方では11日から12日ごろにかけて大雪となる見込み 警報級の大雪となる可能性も【気象庁雪雨シミレーション/9日午後5時更新】
気象庁によりますと、あす（10日）は低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進む見込みです。その後、11日から12日ごろにかけて、中国地方の上空約1500メートルには、氷点下12度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となるでしょう。そのため、11日から12日ごろにかけて積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
［波の予想］
山陰の海上では、１０日夜遅くから１１日にかけて大しけとなるでしょう。大しけは１２日頃まで続く可能性があります。
１０日に予想される波の高さ
山陰 ６メートル
１１日に予想される波の高さ
山陰 ６メートル
中国地方では、９日夜遅くから１２日頃にかけて風が強まり、１１日からは雪を伴うでしょう。特に、１０日昼前から１１日にかけて、山陰の海上では非常に強い風が吹く見込みです。
低気圧が現在の予想以上に発達した場合や、冬型の気圧配置が現在の予想以上に強まった場合は、山陰で暴風や暴風雪となる可能性があります。
１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
山陽 陸上 １２メートル（２５メートル）
山陽 海上 １５メートル（２５メートル）
山陰 陸上 １８メートル（３０メートル）
山陰 海上 ２３メートル（３５メートル）
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
山陽 陸上 １２メートル（２５メートル）
山陽 海上 １５メートル（２５メートル）
山陰 陸上 １８メートル（３０メートル）
山陰 海上 ２３メートル（３５メートル）
［雪の予想］
中国地方では、１１日から１２日頃にかけて大雪となる見込みです。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ場所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
山陽 山地 ５０センチ
山陽 平地 ２０センチ
山陰 山地 ５０センチ
山陰 平地 ２０センチ
［防災事項］
高波に警戒してください。
強風、雪による見通しの悪化、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
着雪による倒木や電線切断、なだれ、落雷、突風に注意してください。カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないように注意してください。
ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため注意してください。農作物や農業施設の管理に注意してください。
今後の天気への影響は？
今後の気象情報に注意してください。