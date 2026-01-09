米津玄師「IRIS OUT」「さよーならまたいつか！」『NHK紅白歌合戦』パフォーマンス映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師が、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で歌唱した「IRIS OUT」と、2024年12月31日に放送された『第75回NHK紅白歌合戦』で歌唱した「さよーならまたいつか！」のパフォーマンス映像を公開。併せて、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャル花火ーRIS OUT / JANE DOEー」（2025年12月20日開催）のアーカイブ映像も公開となった。

■HANAゲスト出演、『虎に翼』キャストと共演

「IRIS OUT」は、『第76回NHK紅白歌合戦』で初パフォーマンスを行った劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌。HANAのゲスト出演や、サメライドなど見どころ満載な演出のなか、総勢100人による圧巻のステージが繰り広げられた。NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開された本映像は、公開から6日間で1,000万回再生を突破。公開終了が惜しまれるなか、待望のアーカイブ公開となった。

『第75回NHK紅白歌合戦』で披露された「さよーならまたいつか！」は、2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌。同作の豪華キャストとの共演という『紅白』ならではの特別なパフォーマンス映像となっている。

■スペシャルなミュージック花火映像公開

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、主題歌である米津玄師「IRIS OUT」、エンディング・テーマである米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の大炸裂ヒットに感謝を込めて開催されたスペシャル花火。

「IRIS OUT」と「JANE DOE」の音楽に乗せ、夜空を鮮やかに彩る特別演出のミュージック花火が、12月20日にお台場にて、お台場レインボー花火とのコラボレーションとして開催された。

このたび公開となったアーカイブ映像は、デンジとレゼの特別フレームとともに、様々な方向から捉えた花火が楽しめる、臨場感の溢れる映像となっている。ナレーションは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』デンジ役の戸谷菊之介氏が担当。音楽に乗せ、夜空を鮮やかに彩る特別なミュージック花火と劇場版『チェンソーマン レゼ篇』がコラボした、特別演出のスペシャルなミュージック花火となった。

