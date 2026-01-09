のん、散歩写真を大量投稿

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが1月8日、アメーバオフィシャルブログを更新。街を散策した際の自然体のオフショットを大量に公開し、ファンから反響を呼んでいる。

■「のんちゃんとお散歩したい」「まだ10代みたい」

のんは「散歩」「ひと休み」と題してブログを相次いで更新。

「散歩」では、落ち葉が広がる冬の街並みを背景に、ベージュのトレンチコートにチェック柄の大判マフラー、ワイドのデニムパンツ、グリーンのキャップを合わせたリラックス感のあるコーディネートで歩く姿を披露。足元に広がる銀杏の葉を踏みしめながら歩いたり、ふと立ち止まって空を見上げたりと、肩の力が抜けた自然な佇まいが印象的なプライベートショットになっている。

続く「ひと休み」では、「思わず」と綴りながら、レンガ造りの建物の前では、窓越しにこちらを見つめるような表情や、腕を組んで考え込むような仕草、思わず口元が緩んだような一瞬の笑顔など、散歩中ならではの素顔ショットを多数投稿。また、散歩の合間に立ち寄ったカフェでのハート模様のラテアートが施されたカフェラテや、トレーいっぱいに並んだ焼きたてのパンを公開した。

この一連の投稿にファンからは「のんちゃんとお散歩したい」「可愛いーッ」「お肌プルプルでカワイイ～」「まだ10代みたい」「さすがのんさん」「冬の散歩コーデも100点」「防寒対策もバッチリみたいでいいね♪」「とても可愛い」「カッコ良すぎ！」「北国の学生さんみたいでカウワイイっすね」「時代が止まったような」など、称賛の声が相次いで寄せられている。

