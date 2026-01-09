ブルーノ・マーズ10年ぶりのアルバム発売決定！新曲「アイ・ジャスト・マイト」先行配信開始＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ブルーノ・マーズが、2016年の『24K マジック』以来、約10年ぶり通算4作目となるニューアルバム『ザ・ロマンティック』を2月27日にリリースすることを発表。それに伴い、アルバムから「アイ・ジャスト・マイト」を1月9日に先行配信リリースし、MVも同時に公開した。

■「アイ・ジャスト・マイト」は、一度聴いたらクセになるポップソング

数日前から自身のSNSで“ティーザー投稿”されていたブルーノの新作は、全9曲を収録。ジャケットアートワークはシンプルなモノトーンのイラストで逆に強いインパクトを与えているが、日本盤CDとLPはなんとタイトルがカタカナで表記された日本限定特別仕様でリリースとなる。さらに日本盤CDの初回生産分には、そのジャケットアートワークをプリントしたステッカーが付いてくるうれしい特典も。

新曲としては、2025年のBruno Mars ＆ Sexy Red「Fat Juicy ＆ Wet」以来、約1年ぶりにリリースされた「アイ・ジャスト・マイト」は、まさにブルーノ節の真骨頂とも言うべき、一度聴いたらクセになるメロディアスなポップソング。

配信と同時に公開されたMVは、「APT.」や「Die With A Smile」に続き、ブルーノ自身とダニエル・ラモスが監督を務め、バンドメンバーやカメラマンなど計6人をブルーノ自身が演じるという、ひとり6役のユニークな演出と特殊効果が見どころだ。

そして、ニューアルバムのリリース発表と新曲配信に加え、ワールドツアーの開催も発表。前回の『24K Magic Tour』以来となる『The Romantic Tour』、今回発表された日程は北米とヨーロッパのみだが、4月10日にNRGスタジアムにて開催されるラスベガス公演を皮切りに、10月14日にBC Placeにて開催されるヴァンクーバー公演まで、カナダを含む北米29公演、ヨーロッパ9公演の計38公演が発表され、公演地によってアンダーソン・パーク（DJピー・ウィー名義）やリオン・トーマス、ヴィクトリア・モネ、RAYEがサポートアクトを務めるなど、豪華なラインアップとなっている。

数々の記録を更新しているブルーノ・マーズの快進撃は、2026年も続きそうだ。

(C)John V.Esparza

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイ・ジャスト・マイト」

2026.02.27 ON SALE

ALBUM『ザ・ロマンティック［ジャパン・リミテッド・CD］』

2026.02.27 ON SALE

ANALOG『ザ・ロマンティック［ジャパン・リミテッド・LP］』

■関連リンク

『The Romantic Tour』特設サイト

https://www.brunomars.com/tour

ブルーノ・マーズ OFFICIAL SITE

https://www.brunomars.com/

https://wmg.jp/brunomars/