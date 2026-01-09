梅澤美波2nd写真集より純白ドレスに素⾜の美しすぎる“崖ドレス”ショット含む裏表紙4種公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、4種の裏表紙が公開された。

■ワンちゃんとの仲良しショット、夜景バックやもぐもぐカットなど！

通常版の裏表紙（メイン写真）は、旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影したラストカット。イタリア旅のフィナーレにふさわしい壮大な夜景を背に、清々しく凛とした表情を見せている。

セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、世界遺産の村・チンクエテッレの街で出会ったワンちゃんとの仲良しショット。まるで本当に会話をしているかのような距離感に、思わず癒される一枚だ。

楽天ブックス限定版の裏表紙は、撮影初日、ミラノでのディナーで撮影された“もぐもぐ梅ちゃん”。スタッフとの会話で思わず本気笑いしてしまった、その一瞬を切り取ったカットで、表紙とのギャップも大きな見どころとなっている。

Sony Music Shop限定版の裏表紙は、美しすぎると話題の“崖ドレス”を全身で収めた一枚。チンクエテッレの崖の上で、乃木坂46カラーの花束を抱え、夕陽に照らされる姿はまさに絵画のよう！ ドレスの隙間から覗く、長すぎる美脚にも注目だ。

■梅澤美波 コメント

PHOTO BY 東 京祐

■書籍情報

2026.02.03 ON SALE

乃木坂46梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/umeminami_2nd

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/