BE:FIRSTのMANATO、SHUNTO、RYUHEI『Quick Japan』バックカバー＆特集に登場

BE:FIRSTのMANATO、SHUNTO、RYUHEIが『Quick Japan』vol.182（2月13日発売）のバックカバー＆特集「ようこそ世界」に登場する。

■お笑いコンビ・ニューヨークの特集ではBE:FIRSTのLEOの名も

5月16・17日には、味の素スタジアムでのライブを控えているBE:FIRST。2025年にアジア・ヨーロッパ・北米など全12都市を巡る初のワールドツアーを実現させ、その様子を収めたドキュメンタリー映画第3弾『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2月6日より全国公開される。

その公開を記念して、BE:FIRSTのMANATO、SHUNTO、RYUHEIが『Quick Japan』vol.182のバックカバー＆特集に登場。

特集では、3人が映画とともに初のワールドツアーを回想。その言葉からは、舞台がどれほど広がっても“音楽ファースト”を貫き通す姿勢が感じられる。

さらに、MANATO、SHUNTO、RYUHEIがバックカバーを飾る『Quick Japan』vol.182の表紙には、お笑いコンビ・ニューヨークが登場。その特集「凡才のカリスマ」には、ニューヨークと交流のある関係者として、BE:FIRSTのLEOも名を連ねる。2つの特集を横断してBE:FIRSTメンバーが関わる、異例の一冊となった。

『Quick Japan』vol.182は、現在予約受付中。

■書籍情報

2026.02.13 ON SALE

『Quick Japan』vol.182

