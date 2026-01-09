日経225オプション2月限（9日日中） 5万6000円コールが出来高最多396枚
9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8430枚だった。うちプットの出来高が4494枚と、コールの3936枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の298枚（67円安158円）。コールの出来高トップは5万6000円の396枚（73円高211円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 66000
1 0 2 65000
1 0 2 64000
52 0 4 63000
36 +3 8 62000
79 +4 12 61000
177 +7 21 60000
254 +15 38 59000
343 +24 67 58000
255 +45 122 57000
206 +61 160 56500
54 +55 168 56250
396 +73 211 56000
50 +54 219 55750
89 +94 274 55500
47 +120 320 55250
314 +103 340 55000
37 +65 375 54750
341 +150 460 54500
61 +115 445 54375
32 480 54250
5 -110 495 54125
256 +195 590 54000
2 +125 530 53875
59 +170 645 53750
2 630 53625
73 +265 755 53500
12 +195 750 53250
1 655 53125
29 +240 900 53000
2 -60 890 52875
47 +150 960 52750
2 935 52625
205 +280 1150 52500 1810 -60 1
7 -210 1065 52375
55 -140 1165 52250 1720 1
10 +200 1160 52125
273 +265 1335 52000 1470 -260 34
7 +350 1450 51750
4 1390 51625
12 +385 1605 51500 1125 -420 128
5 1495 51375
51250 1080 -175 7
5 1880 51125 1015 -260 1
4 +250 1720 51000 960 -410 112
50875 930 1
50750 895 -320 7
50625 850 -90 33
23 -10 2120 50500 790 -295 117
50250 810 -35 7
50000 665 -275 170
49750 655 -15 11
49625 585 5
1 2635 49500 590 -250 25
49375 585 -150 3
49250 515 -170 16
49125 520 -130 3
49000 475 -240 224
