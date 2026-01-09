　9日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8430枚だった。うちプットの出来高が4494枚と、コールの3936枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の298枚（67円安158円）。コールの出来高トップは5万6000円の396枚（73円高211円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　66000　
　　 1　　　 0　　　 2　　65000　
　　 1　　　 0　　　 2　　64000　
　　52　　　 0　　　 4　　63000　
　　36　　　+3　　　 8　　62000　
　　79　　　+4　　　12　　61000　
　 177　　　+7　　　21　　60000　
　 254　　 +15　　　38　　59000　
　 343　　 +24　　　67　　58000　
　 255　　 +45　　 122　　57000　
　 206　　 +61　　 160　　56500　
　　54　　 +55　　 168　　56250　
　 396　　 +73　　 211　　56000　
　　50　　 +54　　 219　　55750　
　　89　　 +94　　 274　　55500　
　　47　　+120　　 320　　55250　
　 314　　+103　　 340　　55000　
　　37　　 +65　　 375　　54750　
　 341　　+150　　 460　　54500　
　　61　　+115　　 445　　54375　
　　32　　　　　　 480　　54250　
　　 5　　-110　　 495　　54125　
　 256　　+195　　 590　　54000　
　　 2　　+125　　 530　　53875　
　　59　　+170　　 645　　53750　
　　 2　　　　　　 630　　53625　
　　73　　+265　　 755　　53500　
　　12　　+195　　 750　　53250　
　　 1　　　　　　 655　　53125　
　　29　　+240　　 900　　53000　
　　 2　　 -60　　 890　　52875　
　　47　　+150　　 960　　52750　
　　 2　　　　　　 935　　52625　
　 205　　+280　　1150　　52500　　1810 　　 -60　　　 1　
　　 7　　-210　　1065　　52375　
　　55　　-140　　1165　　52250　　1720 　　　　　　　 1　
　　10　　+200　　1160　　52125　
　 273　　+265　　1335　　52000　　1470 　　-260　　　34　
　　 7　　+350　　1450　　51750　
　　 4　　　　　　1390　　51625　
　　12　　+385　　1605　　51500　　1125 　　-420　　 128　
　　 5　　　　　　1495　　51375　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1080 　　-175　　　 7　
　　 5　　　　　　1880　　51125　　1015 　　-260　　　 1　
　　 4　　+250　　1720　　51000　　 960 　　-410　　 112　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 930 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 895 　　-320　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 850 　　 -90　　　33　
　　23　　 -10　　2120　　50500　　 790 　　-295　　 117　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 810 　　 -35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 665 　　-275　　 170　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 655 　　 -15　　　11　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 585 　　　　　　　 5　
　　 1　　　　　　2635　　49500　　 590 　　-250　　　25　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 585 　　-150　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 515 　　-170　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 520 　　-130　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 475 　　-240　　 224　